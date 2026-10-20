Багреева: К столичному Порталу поставщиков присоединился 49-й регион

Забайкальский край стал 49-м регионом, чьи заказчики теперь могут публиковать закупки на столичном Портале поставщиков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«География Портала поставщиков продолжает расширяться: Забайкальский край стал 49-м регионом, заказчики которого получили возможность проводить закупки на платформе. Теперь государственные и муниципальные учреждения региона могут приобретать необходимые товары, работы и услуги более чем у 420 тысяч поставщиков со всей страны, получая наиболее выгодные предложения в условиях честной конкуренции. При этом предприниматели края уже хорошо знакомы с возможностями портала: они работают на нем с 2015 года. Их продукция востребована в Москве, Новгородской области, Пермском и Краснодарском краях, Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах Российской Федерации», — рассказала она.



Также она отметила, что чаще всего заказчики покупали у поставщиков в Забайкалье строительные, медицинские, хозяйственные и информационно-технологические товары.



Забайкальский край стал шестым регионом, присоединившимся к Порталу поставщиков в 2026 году. Помимо него в список вошли Еврейская автономная, Курская, Липецкая область, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.



Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, подключение новых регионов к Порталу дает возможность действующим пользователям расширять деловые связи и увеличивать число сделок.



"Сейчас на ресурсе зарегистрировано более 280 компаний и предпринимателей из Забайкалья. С подключением Забайкальского края в качестве заказчика местные поставщики смогут не только продолжать выходить на рынки других регионов, но и активнее участвовать в закупках на своей территории", - добавил он.



Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые Портал дает бизнесу по всей России.

