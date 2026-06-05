Багреева: К московскому Порталу поставщиков присоединился сорок шестой регион

Липецкая область присоединилась к межрегиональной платформе для закупок малого объема Портал поставщиков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Регион стал 46-м субъектом РФ, государственные учреждения которого смогут покупать товары, работы и услуги через платформу.

«В свою очередь, предприниматели из Липецкой области работают на портале с 2021 года и за это время смогли оценить преимущества ресурса, который помогает им расширять географию продаж и развивать бизнес. За пять лет самыми востребованными объектами закупок у липецких поставщиков стали мебель, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также услуги в области инженерно-технического проектирования», – рассказала Багреева.

Она добавила, что заказы на платформе оформляются онлайн, что ускоряет заключение договоров. В среднем на одну закупку приходится шесть поставщиков, за счет чего заказчики могут выбирать наиболее выгодные по цене и качеству предложения.

С начала года это уже третий регион-заказчик, присоединившийся к ресурсу. Ранее к порталу поставщиков примкнули Курская и Еврейская автономная области. За пять лет число регионов-заказчиков на площадке увеличилось на треть.

Портал поставщиков запустили в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сервис выступает инструментом взаимодействия государственных заказчиков и предпринимателей. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. Здесь работают около 60 тысяч заказчиков и более 400 тысяч предпринимателей со всей страны.

