Багреева: К московскому Порталу поставщиков присоединился сорок пятый регион

Сорок пятым регионом-заказчиком на московском Портале поставщиков стала Еврейская автономная область. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Подключение к ресурсу открывает заказчикам из Еврейской автономной области доступ к электронным закупкам необходимых товаров, работ и услуг у предпринимателей со всей России. Для поставщиков, работающих на портале, которых насчитывается уже более 400 тысяч, присоединение нового региона – это возможность расширить географию бизнеса и увеличить количество сделок», – подчеркнула Багреева.

Заммэра напомнила, что предприниматели из ЕАО предлагают свою продукцию на платформе с 2019 года.

«Сейчас здесь зарегистрировано около 40 компаний из этого региона, и мы ожидаем, что заключение соглашения будет способствовать росту их числа», - добавила она.

Соответствующее соглашение было заключено на XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». Согласно документу, региональные заказчики получают равный доступ к закупкам на портале поставщиков Москвы. Соглашение направлено на привлечение малого и среднего бизнеса к участию в госзаказе, повышение экономической эффективности контрактной системы, расширение взаимодействия между заказчиками и поставщиками, а также развитие конкуренции.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на московском Портале поставщиков на одного заказчика приходится шесть предпринимателей. Таким образом, заказчики могут по оптимальным ценам закупать качественную продукцию, а уровень конкуренции поддерживаются на высоком уровне. Число регионов-заказчиков выросло с 36 до 45 за пять лет, а количество заказчиков поднялось на 18% и превысило 60 тысяч, добавил он.

Напомним, в феврале 2026 года столичный мэр Сергей Собянин заявил, что к порталу присоединилась Курская область, став 44-м регионом-заказчиком.

