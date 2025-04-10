Багреева: Инвестиции в коммерческую недвижимости достигли максимума за 10 лет

В Москве в 2024 году инвестиции в приобретение коммерческой недвижимости превысили 600 миллиардов рублей, что больше вложений 2023 года почти на 70%. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По её словам, это самое большое значение за последние 10 лет.



«Рост обеспечили в первую очередь сделки в офисном секторе. На них пришлось почти две трети общего объема инвестиций», – отметила заместитель мэра.



Она также рассказала, что на втором месте – складская недвижимость, вложения в которую превысили 120 миллиардов рублей. Багреева уточнила, что наиболее востребованы в прошлом году были склады, объединенные с производством и офисными помещениями, а также дата-центры. На третьем месте – торговые объекты.



Заммэра подчеркнула, что подавляющее большинство сделок в России с готовыми объектами коммерческой недвижимости (77%) были заключены именно в столице. Большая часть коммерческих объектов расположены в Центральном, Южном и Северо-Западном округах Москвы, а наиболее крупные логистические хабы – в ТиНАО.



В прошлом году также выросли инвестиции в строительство новой коммерческой недвижимости - на январь 2025 года в активной стадии реализации в столице находилось более 350 проектов на сумму почти 2 триллиона рублей, что примерно на четверть выше 2023 года.



«Инвестиции в коммерческую недвижимость меняют облик города, положительно сказываются на удобстве его жителей и гостей столицы, а также способствуют развитию деловой активности. Вложения в офисную недвижимость создают новые рабочие места, в том числе для высококвалифицированных кадров», - отметила Багреева.

