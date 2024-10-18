Багреева: Город привлекает инфраструктурные бюджетные кредиты для транспортных проектов

Для реализации транспортных проектов Москва уже не первый год привлекает инфраструктурные бюджетные кредиты. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, эти средства направляются на обновление подвижного состава для новых линий метрополитена, связывающих Москву с ближайшим Подмосковьем.

«Транспортные проекты в столице – это проекты с самой большой отдачей, в которых самое большое соотношение бюджетных и частных инвестиций», – отметила заместитель мэра.

Она рассказала, что, как только становится известно об открытии новой станции столичной подземки, сразу возникает большое число инвесторов, создаются новые рабочие места, начинается строительство новых жилых кварталов.

«И если в среднем по экономике города соотношение бюджетных и частных инвестиций составляет один к четырем, то в транспортных проектах оно вырастает до одного к шести, одного к восьми и более», - сообщила Багреева.

Заместитель мэра рекомендовала направлять средства инфраструктурных бюджетных кредитов только в те проекты, которые точно окупятся.

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из инструментов регионального развития. Такой кредит предоставляется по ставке не более 3% годовых на срок не менее 15 лет. Получить его регион может, приняв участие в конкурсе проектов.

