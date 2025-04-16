Багреева: Экспертиза цен в госзакупках сэкономила городу почти 14 млрд рублей
Технология формирования и экспертизы начальной максимальной цены (НМЦ) контрактов (договоров) помогла столице сократить сократить расходы на 13,8 млрд рублей только за три месяца 2025 года. Эту информацию рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Она также объяснила принципы работы системы.
«Экспертиза НМЦ – механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За первый квартал 2025 года эксперты выдали 499 заключений», – отметила заместитель мэра.
Багреева добавила, что изначально Москва планировала потратить почти 225 млрд рублей на государственные закупки, но помощь экспертов помогла снизить эту сумму, а всего за 10 лет удалось сэкономить 543 млрд рублей благодаря данным из более чем 45 тысяч экспертных заключений.
Экспертиза цен – это средство оптимизации расходов бюджета Москвы. Все контракты свыше 30 или 50 млн рублей обязательно проходят ее в системе НМЦ в зависимости от того, какой федеральный закон их регулирует: 44-ФЗ или 223-ФЗ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru