Багреева: Экспертиза цен в госзакупках сэкономила городу 28 млрд рублей за 3 квартала

За первые девять месяцев 2025 года столица сохранила дополнительные 28,49 миллиарда рублей в бюджете с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



«За девять месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 1,18 триллиона рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 28,49 миллиарда рублей бюджетных средств», — подчеркнула она.



Экспертиза цен — это инструмент для оптимизации расходов бюджета столицы. Специалисты проверяют контракты двух видов: на сумму от 30 миллионов рублей, если они заключены в рамках 44-ФЗ, и на сумму от 50 миллионов рублей, если они попадают под 223-ФЗ.



За период с 2015 года по 30 сентября 2025 года эксперты выдали более 47 тысяч вердиктов по госзакупкам на общий объем свыше 10 триллионов рублей, а общая экономия для Москвы составила почти 558 миллиардов рублей.

За экспертизу НМЦК(Д) в столице отвечает Департамент экономической политики и развития города Москвы, за исключением контрактов по ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, реставрационным и ремонтным работам и локальным мероприятиям.

