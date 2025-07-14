Багреева: Экспертиза цен в госзакупках сэкономила городу 19 млрд рублей в 1 полугодии

Технология формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключаются в системе госзакупок для нужд столичных заказчиков, позволила Москве сэкономить 19,3 млрд рублей в январе-июне 2025 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, данный механизм дает возможность сформировать для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен и уменьшить расходы бюджета. В первом полугодии текущего года было выдано более 1100 заключений, а заявленная сумма закупок достигла 576,3 млрд рублей.

Начиная с 2015 года, было выдано более 46 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на общую сумму свыше 9 трлн рублей. Городу удалось сэкономить около 550 млрд рублей, подчеркнула Багреева.

Экспертиза НМЦК (Д) проводится столичным Департаментом экономической политики и развития, за исключением закупок по ремонтно-реставрационным работам, локальным мероприятиям, сносу, устройству пешеходных зон, благоустройству и текущему ремонту.

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ФОТО: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

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