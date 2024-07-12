Багреева: экспертиза цен в госзакупках позволила сэкономить более 11 млрд рублей

За первую половину 2024 года благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены договоров, заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок, в Москве удалось сэкономить 11,53 миллиарда рублей. Об этом сообщила заммэра российской столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«В январе – июне 2024 года эксперты выдали 1148 заключений. Заявленная сумма закупок составила 590,47 миллиарда рублей», - отметила заместитель мэра.

Экспертизу начальной максимальной цены контрактов в Москве обеспечивает столичный департамент экономической политики и развития, за исключением отдельных закупок, например, по текущему ремонту, благоустройству, реставрационным работам.

Проверка достоверности определения начальной максимальной цены контрактов проводится для соглашений на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44 федерального закона, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше в случае закупки по 223-федеральному закону.

