Багреева: Экспертиза правовых актов за 2024 год позволит сэкономить 500 млн рублей
Столичный Департамент экономической политики и развития оценил влияние 77 правовых актов на экономику Москвы в 2024 году, что на 50% больше, чем в 2023 году. Изменения, внесенные в нормативные документы по итогам экспертизы, помогут бюджету Москвы и предпринимателям экономить 500 млн рублей в год. Об этом заявила глава департамента, заммэра столицы Мария Багреева.
По ее словам, оценка затронула документы, регулирующие 15 отраслей московской экономики. Больше всего актов пришлось на отрасли строительства, ЖКХ и природопользования, добавила руководитель ведомства.
Наиболее существенными изменениями в регулировании стали усовершенствование механизма контроля за перевозчиками строительных отходов, а также отмена необходимости закрытия ордеров на выполнение земляных работ при строительстве и реконструкции городских объектов.
Для качественного проведения оценки необходимо интенсивно взаимодействовать с отраслевыми специалистами и бизнесом. Так, в 2024 году они представили 265 предложений по внесению правок в законодательство, что на 22% больше, чем в 2023 году. Были учтены порядка половины инициатив.
Благодаря регулярному совершенствованию подходов к проведению экспертизы нормативных документов Москва входит в высшую группу регионов в рейтинге оценки влияния на экономику субъекта правовых актов уже второй год. Соответствующий рейтинг составляет Минэкономразвития России.
Эффективность правового регулирования учитывается и на этапе разработки проекта нормативных правовых актов, и в отношении уже имеющихся документов. По итогам оценки рекомендуется внести изменения в проекты или правовые акты, призванные снять лишние административные барьеры и улучшить деятельность бизнеса.
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