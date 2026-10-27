Багреева: Эффект от участия отелей Москвы в федпроекте превысил 270 млн рублей

Столичные отели повышают эффективность ключевых процессов, благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда», сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, совокупный экономический эффект от уже завершенных проектов превысил 270 млн рублей.

«При высокой загрузке даже небольшие потери времени на отдельных этапах могут отражаться на скорости и качестве обслуживания гостей. Федеральный проект помогает гостиницам выявлять такие потери, выстраивать единые стандарты работы и таким образом повышать качество сервиса и свою экономическую эффективность без дополнительных затрат», - отметила Багреева.

В федеральный проект вошли уже 32 столичные гостиницы, в том числе 10 пятизвездочных отелей. Таким образом, практически каждый пятый столичный отель высшей категории стал работать эффективнее. 24 отеля уже завершили работу с экспертами столичного правительства

Ключевыми процессами, который отели оптимизируют за счет участие в проекте, являются – бронирование, подготовка и уборка номеров, а также ресторанное обслуживание. Так, в некоторых отелях время подачи блюд в ресторане сократилось на 30%, а время бронирования номеров – на 65%. По завершившим работу над проектом предприятиям туристической отрасли Москвы рост производительности труда на оптимизируемых процессах составил в среднем 38%.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что участниками национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда») стали 535 предприятий Москвы.

