Багреева: Два миллиона пользователей посетили Портал поставщиков за 8 месяцев

Портал поставщиков посетили два миллиона уникальных пользователей за восемь месяцев текущего года. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Она уточнила, что по сравнению с тем же периодом 2025 года число посетителей увеличилось на 60%.

Как отметила Багреева, популярность портала поставщиков у бизнеса и государственных заказчиков неизменно растет.

«Свыше 80 процентов — пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Свердловской и Нижегородской областей. Наиболее популярными у посетителей, помимо личного кабинета, стали разделы с котировочными сессиями и закупками по потребностям, единый реестр закупок, а также каталог стандартных товарных единиц», — раскрыла детали заммэра.

Портал поставщиков интенсивно расширяет географию своего присутствия. Так, в текущем году в качестве инструмента закупок его стали использовать ещё пять регионов-заказчиков: Курская, Еврейская автономная, Липецкая области, ДНР и Камчатский край.

Глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов назвал одним из ключевых факторов роста посещаемости портала присоединение новых регионов-заказчиков. По его словам, на сегодня более 60 тысяч учреждений имеют доступ к закупкам товаров, работ и услуг на платформе. Совокупно к ней подключено уже 48 субъектов федерации. Кроме того, популярности портала способствует добавление новых сервисов и полезных функций, усовершенствование интерфейса, интеграция с другими информационными системами и ресурсами.

Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, он стал эффективным инструментом для связи госзаказчиков и бизнеса. Платформой пользуются свыше 410 тысяч предпринимателей со всей России. Список предложений от них включает более 3,6 миллиона уникальных наименований. Каждый день на портале заключается свыше 1500 контрактов.

Портал поставщиков назван победителем премии «Приоритет: Цифра — 2026» в номинации «ИИ в торговле и ретейле». Он отмечен за разработку сервисов нейросетевого распознавания товара по загруженному изображению и генеративного ИИ, который в автоматическом режиме создает краткое содержание закупочной документации.

