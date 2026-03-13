Багреева: Доля двух- и трехлетних контрактов в госзакупках Москвы выросла до 27%
В 2025 году Москва увеличила долю контрактов со сроком исполнения два–три года с 20% до 27%, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, использование подобных контрактов в системе госзакупок способствует укреплению взаимодействия между государством и бизнесом.
«На конец прошлого года доля среднесрочных договоров достигла 27 процентов от общего объема госконтрактов Москвы. Их заключают для проведения регулярных закупок в важнейших отраслях — от жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства до транспорта и социальной сферы», – сообщила Багреева.
Уточняется, что перечень товаров, работ и услуг, по которым применяют среднесрочные контракты, включает 147 наименований. В этом списке как продовольственные товары, так и банковские услуги.
По словам Багреевой, среднесрочные контракты выгодны как заказчикам, которые могут рассчитывать закупки на длительный период и рационально распределять бюджет, так и предпринимателям, которые получают гарантированные заказы и предсказуемый доход на несколько лет вепред.
Вместе с тем, по словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в 2025 году сократилась доля краткосрочных контрактов в общем объеме городских закупок. Ранее она составляла более половины, а теперь – треть.
«Переход на более длительный срок исполнения контрактов позволит в том числе снизить трудозатраты и оптимизировать нагрузку на специалистов контрактных служб», – заявил он.
