Багреева: Cрок оплаты бизнесу по госконтрактам в Москве составляет 4 рабочих дня

Средний срок оплаты по госконтрактам в столице составил четыре рабочих дня, уменьшившись за три года более чем на 40%. Это способствует повышению эффективности закупок и роста привлекательности для московских предпринимателей госзаказа, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.



При этом, федеральным законодательством установлен предельный срок оплаты по госконтрактам, который с 2022 года составляет семь рабочих дней. В столице к концу 2024 года он сократился в среднем до четырех рабочих дней. Сократить срок удалось благодаря высокому уровню цифровизации и эффективной работе контрактной системы.



«Теперь предприниматели быстрее получают денежные средства за поставленные товары и выполненные работы и услуги, что способствует еще большему вовлечению бизнеса в госзаказ и росту объема заключаемых контрактов. Так, в первом квартале 2025 года город подписал со столичными поставщиками в рамках 44-ФЗ контракты на 345,3 миллиарда рублей, что более чем на 60 процентов превысило показатель первого квартала 2022 года», – рассказала Мария Багреева.



Комплексную работу по привлечению в систему госзакупок представителей бизнеса проводит Департамент по конкурентной политике. Как отметил глава ведомства Кирилл Пуртов, сокращение ключевых этапов закупочного цикла помогает внедрить удобные электронные сервисы и типовую документацию, а ускорение процессов увеличивает вовлеченность в работу с госзаказом предпринимателей. Пуртов добавил, что сегодня на одного заказчика приходится 24 поставщика, что помогает поддерживать высокий уровень конкуренции и оперативно снабжать муниципальные и государственные учреждения качественными работами, услугами и товарами.

