Багреева: Число товарных единиц в каталоге Портала поставщиков Москвы выросло до 3,5 млн

Число стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге Портала поставщиков увеличилось до 3,5 миллиона. Больше всего наименований товаров в категории портативной компьютерной техники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Каталог СТЕ – важнейший инструмент Портала поставщиков, в который вносятся все предложения товаров, работ и услуг. Ежедневно в него загружают около двух тысяч товарных единиц, а с конца 2024 года он пополнился примерно на 500 тысяч позиций. Сейчас каталог содержит более 3,5 миллиона уникальных наименований», - отметила Багреева.

Структура каталога СТЕ организована по категориям и тематическим разделам, что позволяет оперативно подбирать товары и услуги среди почти 15 тысяч рубрик. По словам Багреевой, лидерами по количеству позиций стали портативная компьютерная техника (в категории товаров), программы повышения квалификации (в категории услуг) и изготовление полиграфии (в категории работ).

Каталог Портала поставщиков использует ИИ для упрощения работы: нейросеть автоматически определяет категорию товара по изображению и распределяет его по рубрикам. Внедряются умные алгоритмы для упрощения взаимодействия с каталогом, а также планируются обучающие программы для пользователей.

Рост ассортимента на Портале связан с увеличением пользователей (до 400 тысяч предпринимателей в этом году) и выходом на рынок новых российских производителей. Например, раздел «Произведено в Москве» включает 23,6 тысячи товаров столичных предприятий.

В конце 2025 — начале 2026 года Портал участвовал в эксперименте по интеграции с Единым каталогом конкретных товаров (ЕККТ), что позволило связать более 400 позиций и упростить поиск по единому коду.

Созданный в 2013 году Портал автоматизирует закупки малого объема: ежедневно здесь заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. Его развитие соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

