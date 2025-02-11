Багреева: число самозанятых в Москве на начало года превысило 1,9 миллиона

Число самозанятых в Москве в начале 2025 года превысило 1,9 млн человек, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, за 2024 год количество самозанятых в Москве увеличилось почти на 350 тысяч человек. Всего в Москве работают 16% всех российских самозанятых, они заработали около 1,5 трлн рублей с 1 января 2019 года, из них 536 млрд рублей — в 2024 году.

Налог на профессиональный доход популярен среди граждан, работающих на себя и не нанимающих сотрудников. Его преимущества — отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах и простота регистрации.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали строительство, маркетинг и реклама, сдача квартир в аренду, доставка, а также грузопассажирские перевозки.

Багреева добавила, что в 2024 году самозанятые перечислили в столичный бюджет 15,1 млрд рублей, что на 46% больше, чем в 2023 году. Всего с 1 января 2019 года в бюджет поступило свыше 39 млрд рублей налога на профессиональный доход.

Также самозанятые выдали клиентам 181 млн чеков в 2024 году — это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Таким образом, в столице наблюдается рост деловой активности самозанятых. Средний размер чека на конец прошлого года достиг 3152 рубля.

