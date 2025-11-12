Багреева: Бот Портала поставщиков помог сэкономить заказчикам 13,5 млрд рублей

Порядка 240 тысяч сделок по итогам котировочных сессий с использованием бота автоматических ставок было заключено на московском Портале поставщиков за три года. Снижение начальной цены на торгах позволило заказчикам сэкономить 13,5 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Осенью 2022 года на портале поставщиков был внедрен бот автоматических ставок, позволяющий предпринимателям принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Он экономит их время и способствует поддержанию высокого уровня конкуренции. За три года с применением торгового бота по итогам сессий было заключено свыше 237 тысяч контрактов более чем на 44 миллиарда рублей. Почти четверть от общей суммы закупок — 10,4 миллиарда — пришлась на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары. Благодаря снижению начальной цены заказчики сэкономили 13,5 миллиарда рублей», – добавила вице-мэр.

Торговый бот позволяет автоматизировать систему закупки. Он самостоятельно делает ставки до достижения минимальной цены, которую поставщик устанавливает перед началом торгов. Благодаря этому предприниматели получают возможность участвовать в нескольких котировочных сессиях сразу. Предприниматель должен установить минимальную стоимость заключения контракта перед началом сессии.

По словам главы Департамента по конкурентной политики Москвы Кирилла Пуртова, торговый бот с января по сентябрь 2025 года помог заключить 66,3 тысячи контрактов на 10,6 млрд рублей, что на 15% превысило показатели прошлого года. Использование торгового бота позволило сократить 3,6 млрд рублей. Чаще всего ботом пользовались поставщики из Пермского края, Рязанской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. На эти пять регионов пришлось 78% сделок.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы длительностью три, шесть или 24 часа, в ходе которых поставщики постепенно снижают начальную стоимость контракта. Они позволяют заказчикам закупать по выгодной цене необходимую продукцию, а предприниматели получают возможность оперативно заключать договоры и получать прибыль.

На столичном Портале поставщиков, созданном в 2013 году, представлены свыше 3,2 млн наименований, при этом каждый день на платформе заключаются порядка 1500 контрактов.

