Багреева: Более 65 тысяч госзаказчиков размещают закупки на Портале поставщиков
На Портале поставщиков теперь числится свыше 65 тысяч государственных и муниципальных учреждений, имеющих право размещать закупки, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«За 13 лет работы Портал поставщиков стал межрегиональной платформой, которая помогает государственным и муниципальным заказчикам – школам, больницам, организациям сфер соцзащиты, культуры, благоустройства – оперативно приобретать качественную продукцию для своих нужд. Московский механизм электронных закупок малого объема доказал свою эффективность и успешно масштабируется на всю страну», – отметила Багреева.
По её словам, за последние пять лет к платформе подключились ещё 10 регионов, а общее количество заказчиков увеличилось примерно на 25%. К началу октября их число перешагнуло отметку в 65 тысяч. При этом примерно половина заказчиков сосредоточена в Москве, Московской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.
Сегодня платформой пользуются заказчики из 48 субъектов РФ. В 2026 году список пополнился пятью новыми регионами: Курской и Липецкой областями, Еврейской автономной областью, Донецкой Народной Республикой и Камчатским краем.
Как отметил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в 2026 году особенно заметной была активность заказчиков из Пермского и Приморского краёв, Москвы, Рязанской области и Ханты‑Мансийского автономного округа. Среди наиболее востребованных позиций — продукция обрабатывающих производств, услуги в сфере архитектуры и инженерно‑технического проектирования, а также изделия из бумаги и картона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о том, какие возможности Портал поставщиков даёт предпринимателям по всей стране.
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