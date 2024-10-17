Багреева: Автоматизация и цифровизация – ключевые факторы роста производительности труда

Переход к активной цифровизации и автоматизации производств является одним из главных факторов дальнейшего роста производительности труда предприятий и сохранения высоких темпов роста экономики в условиях постоянно растущей потребности в трудовых ресурсах. Об этом заявила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Растущая экономика требует значительного роста кадров. На сегодняшний день только в Москве дефицит кадров составляет порядка 500 тысяч человек», - сказала она в ходе пленарной сессии VI федерального форума «Производительность 360».

По словам Багреевой, в условиях сложившейся демографической ситуации и структурной перестройки экономики нехватка кадров может стать главным ограничением экономического роста, поэтому необходимы решения, которые дадут эффект уже сегодня. Одним из подобных решений является нацпроект «Производительность труда», к которому с начала 2022 года присоединились 419 компаний столицы, 263 из них закончили пилотный этап реализации проекта с высоким результатом, подчеркнула она.

Так, благодаря инструментам бережливых технологий производительность труда на предприятиях увеличилась в среднем на 40%, совокупный экономический эффект составил около 9 млрд рублей. На сегодняшний день многие компании продолжают распространять полученный опыт на другие процессы и направления работы. Багреева напомнила, что для участия предприятий в нацпроекте не нужно дополнительных финансовых затрат от компаний, вместе с тем высвобождаются ресурсы для дальнейшего развития.

Возможности бережливых технологий имеют границы, поэтому, указала она, для дальнейшего повышения эффективности работы и роста производительности труда предприятиям нужно вкладывать средства, которые высвободились благодаря нацпроекту, в цифровизацию, технологическое развитие и другие бизнес-процессы. Подобная работа уже проводится на предприятиях отдельных участников нацпроекта.

Заммэра также отметила, что для решения проблемы с нехваткой кадров важно, чтобы с направлением по повышению производительности труда были синхронизированы другие федеральные и национальные проекты, направленные на доступность средств производства и разработку технологических решений. Ключевой задачей на 2025–2030 годы для новых нацпроектов является повышение доступности средств автоматизации для предприятий, а именно для проекта по производительности труда: увеличение числа проектов по повышению производительности труда с внедрением цифровых решений.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на пленарной сессии подчеркнул важность внедрения ИТ-решений в отстроенные производственные процессы для достижения максимального эффекта для производства.

