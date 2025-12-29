Багреева: 97% расходов бюджета направлено на достижение целей устойчивого развития
На достижение целей устойчивого развития, которые связаны с повышением качества жизни москвичей и экономическим ростом, было направлено 97% программных расходов бюджета в 2025 году. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
«Москва сохраняет высокую долю программных расходов бюджета, соответствующих целям устойчивого развития. В среднем за последние годы она превышала 90 процентов, а в 2025 году увеличилась до 97 процентов. Столь высокий показатель подчеркивает приоритеты столицы – создание комфортной, устойчивой и современной городской среды и бережное отношение к ресурсам с учетом климатических вызовов», – добавила вице-мэр.
Цели устойчивого развития достигаются по всем 13 госпрограммам московского правительства – от экологии, инноваций и инфраструктуры до образования и здравоохранения. Примерно половина программных расходов пришлось на социальную сферу, 44% – на развитие комфортной и современной городской среды.
Среди главных достижений – высокая степень озеленения, развитый экологичный транспорт, цифровизация услуг, обновление жилого фонда по программе реновации, ремонт и строительство объектов социальной сферы.
Москва занимает первые места в рейтингах, которые отображают разнообразные аспекты устойчивого развития. Так, столица стала лидером национальных рейтингов качества жизни и состояния инвестиционного климата. Кроме того, в активе Москвы – лидирующая позиция в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» Минстроя России, а также первые места в рейтинге по уровню развития экономики замкнутого цикла платформы ИНФРАГРИН и рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития России.
Повестка в области устойчивого развития до 2030 года, принятая странами ООН, предусматривает достижение 17 целей в области повышения качества жизни, развития экономики и защиты окружающей среды. Москва поддерживает реализацию этой повестки.
