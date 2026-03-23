Багреева: 400 тысяч предпринимателей зарегистрировалось на портале поставщиков
На столичном Портале поставщиков зарегистрировано уже 400 тысяч предпринимателей, сообщила заместитель мэра, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Сегодня на платформе зарегистрировано более 400 тысяч поставщиков, с начала года их число выросло на 10 тысяч. Активнее всего площадкой пользуются представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев – это около 70 процентов работающих на портале предпринимателей», - рассказала она.
По ее словам, платформа позволяет сделать процесс закупки выгодным и прозрачным для участников, а предприниматели могут активно расширять географию продаж. Сейчас на одного заказчика приходится шесть поставщиков, что так же положительно влияет на конкуренцию и качество услуг.
Отмечается, что каждый день на портале заключается более 1,5 тысячи различных контрактов, а сам перечень товаров и услуг насчитывает более 3,4 миллиона наименований.
Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что наиболее активными регионами по числу регистраций стали Москва, Пермский край, Московская, Свердловская области и Санкт-Петербург. При этом портал постоянно проходит этапы модернизации, добавляются новые возможности и функции, включая использование нейросети.
Ранее, мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что к Порталу присоединился 44 регион-заказчик, это Курская область.
