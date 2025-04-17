Багреева: 370 тысяч предпринимателей зарегистрировалось на портале поставщиков

Свыше 370 тысяч предпринимателей зарегистрировались на столичном Портале поставщиков за 12 лет, с начала текущего года, здесь прошли регистрацию 20 тысяч представителей бизнеса. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, сегодня порталом пользуются 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов. Среди зарегистрировавшихся поставщиков — частные лица, самозанятые, предприниматели и организации. Активнее всего с порталом сотрудничают поставщики из Москвы и Подмосковья, Свердловской области, Пермского края и Санкт-Петербурга (свыше 50% среди всех новых пользователей).

В каталоге представлены более 3,1 млн позиций более чем в 13 тысячах категорий. Каждый день на портале заключаются порядка 1500 контрактов.

Как отметил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов, все процессы на Портале поставщиков проходят в онлайн-режиме, что делает платформу привлекательной для представителей бизнеса — на одного заказчика приходится шесть предпринимателей. Только в январе-марте 2025 года сюда пришли почти 750 тысяч уникальных посетителей, отметил он. Увеличение числа посетителей поддерживает высокий уровень конкуренции, что дает возможность заказчикам получать товары, работы и услуги по оптимальным ценам.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что город постоянно улучшает возможности платформы с учетом пожеланий пользователей. Посетителям портала помогает ориентироваться на сайте, участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях и получать ответы на вопросы из базы знаний искусственный интеллект, а сервис «Школа поставщика» предоставляет бесплатные обучающие курсы.

Функциональным заказчиком портала является Департамент по конкурентной политике Москвы, техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

