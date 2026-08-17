Багреева: 32 тысячи контрактов заключила Москва с бизнесом из регионов в январе-июне
За первые шесть месяцев 2026 года заказчики из столицы согласовали более 30 тысяч договоров с бизнесменами из регионов с помощью Портала поставщиков. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Более чем за 13 лет работы Портал поставщиков стал одним из ключевых инструментов выстраивания устойчивого партнерства между государственными учреждениями и предпринимателями из разных регионов. За первые шесть месяцев 2026 года столичные заказчики заключили на ресурсе 31,8 тысячи контрактов с региональными поставщиками, что составило около 30% от общего числа сделок Москвы на портале», — сообщила она.
По ее словам, столица чаще всего закупала строительные и хозяйственные товары, а также медицинские изделия у региональных продавцов. Таких сделок было 8,2 тысячи, а сам формат сотрудничества позволяет обеспечить стабильный канал сбыта и бесперебойные поставки, добавила Багреева.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что платформа закупок позволяет бизнесу напрямую работать с государственными и муниципальными органами по всей России за счет нулевого порога входа и полного уровня цифровизации. А самыми активными региональными поставщиками для столицы, на долю которых пришлось больше половины заказов, стали Владимирская, Самарская и Московская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
На Портале зарегистрированы более 60 тысяч заказчиков и 410 тысяч предпринимателей, свыше 90% из которых — малый и средний бизнес. Чтобы получить доступ достаточно иметь электронную подпись и пройти верификацию. Каждый день на сайте заключается более 1,5 тысячи контрактов, а число уникальных наименований превышает 3,6 миллиона.
Ранее глава столицы Сергей Собянин анонсировал появление нового, 47 по счету, региона-заказчика — Донецкую народную республику. Это уже четвертый субъект, который присоединился к системе после Курской, Липецкой и Еврейской автономной областей.
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