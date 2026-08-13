Багреева: 290 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков в первом полугодии

Более 290 тысяч сделок оформили при помощи межрегиональной платформы Портал поставщиков для закупок малого объема с января по июнь 2026 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«За первое полугодие 2026 года столичные и региональные заказчики заключили на портале поставщиков более 290 тысяч контрактов. Самой популярной категорией закупок стали строительные товары: по ним состоялось 7,4 тысячи сделок. Также часто закупали медицинские и хозяйственные товары, включая бытовую технику, — 5,6 тысячи и 5,4 тысячи контрактов соответственно», — рассказала Мария Багреева.

Платформа расширяет свое присутствие в регионах страны. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году к порталу поставщиков присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей, а также из Донецкой Народной Республики. Общее число подключенных к программе регионов достигло 47. Платформой пользуются более 60 тысяч заказчиков, а товары и услуги предлагают свыше 410 тысяч компаний.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике, условия для участия в закупках упрощены, а правила для участников прозрачны и едины. Более 90% зарегистрированных на платформе поставщиков — представители малого и среднего бизнеса.

«В январе – июне этого года самыми активными были поставщики из Москвы, Пермского края, Московской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Они заключили 90,6 тысячи контрактов, что составляет 31% от общего числа», – сообщил Пуртов.

Портал поставщиков действует с 2013 года.

