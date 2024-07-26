Автопроизводители Москвы представят продукцию на фестивале «Территория будущего»

Автопроизводители Москвы представят свою продукцию на выставке «Москва промышленная. Город будущего», которая пройдет с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве ускоренно развивается автомобильная промышленность, в частности, в городе действует кластер электромобилестроения.

«В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” посетителей познакомят с достижениями отрасли, а также расскажут о перспективах ее развития», - рассказал Ликсутов.

По его словам, в Москве сегодня работает около 30 производителей автотранспорта, прицепов и полуприцепов, где трудятся более восьми тысяч сотрудников. А благодаря эффективной поддержке города в 2023 году предприятия нарастили объем производства более чем на 40 %.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что на форуме-фестивале можно будет увидеть массогабаритный макет Aurus, а также электромобиль «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и прототип электрофургона. Также производители представят аккумуляторные батареи, зарядные станции и многое другое.

«Территория будущего. Москва 2030» — проект, который представит москвичам и гостям города главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.

