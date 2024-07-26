Автопроизводители Москвы представят продукцию на фестивале «Территория будущего»
Автопроизводители Москвы представят свою продукцию на выставке «Москва промышленная. Город будущего», которая пройдет с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве ускоренно развивается автомобильная промышленность, в частности, в городе действует кластер электромобилестроения.
«В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” посетителей познакомят с достижениями отрасли, а также расскажут о перспективах ее развития», - рассказал Ликсутов.
По его словам, в Москве сегодня работает около 30 производителей автотранспорта, прицепов и полуприцепов, где трудятся более восьми тысяч сотрудников. А благодаря эффективной поддержке города в 2023 году предприятия нарастили объем производства более чем на 40 %.
Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что на форуме-фестивале можно будет увидеть массогабаритный макет Aurus, а также электромобиль «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и прототип электрофургона. Также производители представят аккумуляторные батареи, зарядные станции и многое другое.
«Территория будущего. Москва 2030» — проект, который представит москвичам и гостям города главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индийские автопроизводители готовы наладить производство машин в России
- Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае переизбрания
- Подполье: В результате удара ВС РФ по ВСУ в Нежине ранены иностранные наемники
- Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в РФ в январе-июне снизилось в 2,1 раза
- В Магаданской области отказались усыплять невостребованных собак
- Синод отстранил митрополита Илариона от управления Будапештской епархией
- В очереди у Крымского моста стоят более 800 автомобилей
- Космонавт Артемьев объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю
- СМИ: Китай перестал принимать «грязные» юани из России
- Два краснокнижных котёнка снежного барса родились в зоопарке Перми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru