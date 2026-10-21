Автомобили «Москвич» обеспечат трансфер иностранных делегаций IV Международного форума ОЭЗ

Участников и VIP-делегатов IV Международного форума особых экономических зон (ОЭЗ) будут обслуживать машины флагманского московского бренда «Москвич». Использование этих автомобилей продемонстрирует гостям высокий технологический и промышленный потенциал московского автомобилестроения. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Москва традиционно задает высочайшие стандарты организации крупнейших международных деловых событий. Выбор отечественного бренда для сопровождения VIP-делегатов IV Международного форума ОЭЗ — это не просто логистическое решение, а важная демонстрация надежности и технологичности столичной промышленности. Гости форума смогут лично оценить комфорт, безопасность и высокое качество сборки современных городских автомобилей, которые сегодня выпускает наш столичный автозавод. Мы обеспечиваем бесшовную, удобную транспортную экосистему для участников, соответствующую статусу мероприятия», — отметил Дегтев.

Так, на новых автомобилях «Москвич» будут передвигаться делегации из Индии, Китая, Камбоджи, Мьянмы, Мадагаскара, Пакистана. Такой подход станет демонстрацией успешного импортозамещения в сегменте представительского транспорта.

Зарубежные партнеры ОЭЗ «Технополис Москва» познакомятся с передовыми достижениями транспортного комплекса Москвы, а продуманная логистика поможет гостям сосредоточиться на деловой программе форума и укреплении международных связей.

ОЗС «Технополис Москва» в этом году отмечает 20-летний юбилей. За это время проект из стартовой площадки для инновационных проектов превратился в ключевой хаб российской промышленности и стал центром притяжения технологических компаний.

