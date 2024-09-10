Асафов: Большинство москвичей выбирают электронное голосование

Большая часть москвичей выбирают дистанционное электронное голосование (ДЭГ) как приоритетный способ участия в выборах, рассказал замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

По его словам, явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 40,37%. В голосовании приняли участие три миллиона 155 тысяч москвичей, что в два раза превышает показатели прошлых выборов, которые проходили в 2019 году. Тогда явка составила 21,77%.

В свою очередь глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов выразил мнение, что в будущем бумажный тип голосования может полностью исчезнуть.

