Асафов: Большинство москвичей выбирают электронное голосование
Большая часть москвичей выбирают дистанционное электронное голосование (ДЭГ) как приоритетный способ участия в выборах, рассказал замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.
По его словам, явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 40,37%. В голосовании приняли участие три миллиона 155 тысяч москвичей, что в два раза превышает показатели прошлых выборов, которые проходили в 2019 году. Тогда явка составила 21,77%.
В свою очередь глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов выразил мнение, что в будущем бумажный тип голосования может полностью исчезнуть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru