Арт-кластер «Кристалл» подвел итоги 2024 года

Для социокультурного пространства «Кристалл 1901», запущенного в 2023 году компанией Asterus, прошедший год стал экономически успешным — были реализованы pop-up проекты и воплощен в жизнь концептуальный подход к ритейлу. Это позволило повысить доходность коммерческих помещений и привлечь знаковые бренды.

Запуск социокультурного пространства позволил создать привлекательный для модной публики имидж территории и привлечь качественных арендаторов. Самыми знаковыми проектами сезона лето-осень 2024 года стали экскурсия «Москва глазами инженеров», открытие муралов известных стрит-арт художников, маркет российских дизайнеров «СВОЯСИ» и аудиоспектакль «Встречи и расставания» МХТ. Эти и другие мероприятия обеспечили поток посетителей в несколько десятков тысяч человек.



Также на «Кристалле» появились 36 новых резидентов — Sweell Cafe, пекарня DNA, галерея Fābula Hq и другие. Кроме того, здесь открылись студия Crystal-1905 и концертно-танцевальная площадка ДК Кристалл, а культурная программа стала круглогодичной.

В выборе арендаторов девелопер руководствуется такими принципами, как отказ от сетевого ритейла и в пользу креативных проектов и модных концепций. Пул арендаторов за год обновился примерно на 20%, арендная ставка увеличилась в среднем на 7%. Арендный продукт отличается разнообразием площадей, гибкостью планировочных решений, высокими потолками и возможностью индивидуального входа.



На территории арт-пространства находятся 50 тысяч «квадратов» коммерческих площадей, на которых размещаются около 190 резидентов различного профиля.

Работу по проведению мероприятий и открытию новых резидентов Asterus продолжит в 2025 году. По словам руководителя группы управления активами Михаила Черныша, в центре внимания остается обновление старых построек и грамотная работа с культурным наследием. Он отметил высокий градостроительный потенциал территории «Кристалла», которая долгое время была бесхозной.

