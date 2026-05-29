Архитектор высоко оценил будущий концертный зал на берегу Москвы-реки

Новый концертный зал будет построен в Москве. Здание расположится в районе Нагатинский Затон на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений «Остров Мечты», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Это будет один из самых крупных концертных залов в столице, он вместит около 8500 человек. Проект предполагает вход с двух уровней, что позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей.

Архитектор Дмитрий Сухов отметил, что строительство объекта станет важным шагом в развитии культурной карты района, а сам зал будет новой точкой притяжения горожан.

«Появление современного концертного зала такого уровня превращает территорию вокруг проспекта Андропова в активный общественный центр. Здание гармонично дополняет окружающую среду, предлагая горожанам новое место для вдохновения, отдыха и общения, которого здесь давно не хватало», — сказал эксперт.

Он оценил планировочные решения проекта, подчеркнув, что будущее строение будет выглядеть одновременно хрупким и монументальным. По словам эксперта, архитектура напоминает плавную и наполненную светом волну или кристаллическую оболочку, а изгибы фасада создают ощущение спокойного движения.

«Вертикальные полупрозрачные ламели, покрывающие поверхность фасадов — словно вуаль. Они фильтруют солнечный свет днем, сохраняя мягкое рассеянное свечение в интерьерах. В темное время суток вечерний свет окон создает интригующую игру силуэтов и движения фигур внутри», — добавил Сухов.

Концертный зал будет построен рядом со станцией метро «Технопарк». Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что в Выхине-Жулебине будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Объект появится на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Он будет полностью соответствовать всем современным стандартам. Общая площадь комплекса составит девять тысяч квадратных метров», — рассказал Ефимов.

По его словам, комплекс органично дополнит сложившуюся инфраструктуру района. Он будет построен на земельном участке площадью около одного гектара.

