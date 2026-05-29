Архитектор высоко оценил будущий концертный зал на берегу Москвы-реки
Новый концертный зал будет построен в Москве. Здание расположится в районе Нагатинский Затон на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений «Остров Мечты», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.
Это будет один из самых крупных концертных залов в столице, он вместит около 8500 человек. Проект предполагает вход с двух уровней, что позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей.
Архитектор Дмитрий Сухов отметил, что строительство объекта станет важным шагом в развитии культурной карты района, а сам зал будет новой точкой притяжения горожан.
«Появление современного концертного зала такого уровня превращает территорию вокруг проспекта Андропова в активный общественный центр. Здание гармонично дополняет окружающую среду, предлагая горожанам новое место для вдохновения, отдыха и общения, которого здесь давно не хватало», — сказал эксперт.
Он оценил планировочные решения проекта, подчеркнув, что будущее строение будет выглядеть одновременно хрупким и монументальным. По словам эксперта, архитектура напоминает плавную и наполненную светом волну или кристаллическую оболочку, а изгибы фасада создают ощущение спокойного движения.
«Вертикальные полупрозрачные ламели, покрывающие поверхность фасадов — словно вуаль. Они фильтруют солнечный свет днем, сохраняя мягкое рассеянное свечение в интерьерах. В темное время суток вечерний свет окон создает интригующую игру силуэтов и движения фигур внутри», — добавил Сухов.
Концертный зал будет построен рядом со станцией метро «Технопарк». Завершение строительства запланировано на 2028 год.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что в Выхине-Жулебине будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
«Объект появится на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Он будет полностью соответствовать всем современным стандартам. Общая площадь комплекса составит девять тысяч квадратных метров», — рассказал Ефимов.
По его словам, комплекс органично дополнит сложившуюся инфраструктуру района. Он будет построен на земельном участке площадью около одного гектара.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пенсионеры следующие: Почему компании заинтересованы в кадрах старше 40 лет
- Гинеколог раскрыла, как вылечить бесплодие
- Детям старше 10 лет разрешат с 1 июня ездить на поездах без сопровождения
- Депутат Бессараб выступила против работы детей с 12 лет
- Ответ - на ладони: Как составить полезный рацион питания
- Продажа воздуха: Почему зумеры отказываются от офисов в пользу заводов
- Росконгресс назвал самые влиятельные печатные СМИ
- Карпин объяснил поражение сборной России в матче с Египтом
- Писательницу Эльвиру Барякину признали иноагентом
- Искра от слов? Разговор по телефону на АЗС сочли безопасным