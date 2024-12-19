Анастасия Ракова рассказала об открытии кинокатка на Воробьевых горах 21 декабря

Бесплатный каток-кинотеатр площадью 800 «квадратов» будет открыт в рамках проекта «Зима в Москве» рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах с 21 декабря по 28 февраля. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, также на площадке откроется ярмарка добрых подарков от благотворительных фондов, дом Деда Мороза, всем известные зимние забавы и мастер-классы. Также посетители смогут воспользоваться тюбинговой трассой, прокатиться в упряжках с хаски и посетить экоферму с альпаками и оленями.

В день открытия катка пройдут звездные выступления на льду, мастер-класс по фигурному катанию от Анны Семенович и самый большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Искусственное покрытие позволит катку работать в любую погоду без выходных. Гости смогут бесплатно арендовать катки. Также гости увидят авторское световое оформление и оригинальную концепцию киносеансов на катке, добавила Ракова.

По будням каток на улице Косыгина будет работать с 15:00 до 21:00, по выходным — с 12:00 до 22:00. Посетить его можно по предварительной регистрации.

Всего в рамках проекта «Зима в Москве» в столице открыто свыше 1900 площадок. В него органично впишутся фестивали «Снег и лед в Москве», «Город света», «Московское чаепитие», «Усадьбы Москвы», «Путешествие в Рождество» и другие мероприятия.

