Анастасия Ракова рассказала об открытии 30 научных кружков для старшеклассников

Школьники Москвы смогут создать исследовательский проект в рамках городской программы «В центре науки», в столице откроют 30 научных кружков для учеников 8–11 классов. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, столица активно создает условия для раскрытия потенциала школьников и предоставляем им возможности для развития и самовыражения.

«Столичные подростки могут не просто мечтать о научных открытиях, но и совершать их собственноручно уже сейчас. В столице начинается работа 30 научных кружков, где ребята смогут погрузиться в исследовательскую деятельность. Школьники освоят ключевые этапы научного процесса — от выбора темы исследования до получения финальных результатов», — рассказала Ракова.

Как ожидается, первыми участниками кружков станут около тысячи ребят, которые под руководством исследователей и изобретателей, лауреатов премии правительства создадут собственные проекты. Школьникам доступно одно из семи направлений: информатика, лингвистика, география, экология, физика, химия, биология. Программа будет длиться два месяца. Ребята смогут представить лучшие проекты на городских конференциях и конкурсах, в том числе «Наука для жизни», «Курчатовский проект», Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ, Московской предпрофессиональной олимпиаде, Всероссийской олимпиаде по труду.

Регистрация для участников научных кружков доступна до 16 октября. Подробная информация представлена на сайте Центра педагогического мастерства, также школьники могут пройти здесь вступительные испытания.

