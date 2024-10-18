Анастасия Ракова рассказала о запуске новых кружков и секций для столичных школьников

Работа новых кружков и секций стартовала в этом учебном году в школах, колледжах, организациях дополнительного образования Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, в городе действуют 130 тысяч кружков и секций, в них занимаются около 1,4 млн детей и работают 14,5 тысячи педагогов дополнительного образования.

«Конечно, мы следим за трендами на рынке труда, адаптируем программы под интересы ребят. Например, в этом учебном году появились такие направления, как основы космической инженерии, нейросетевые технологии, корабельное дело, цирковое искусство и даже клубы путешественников, внутри которых дети изучают иностранные языки, преодолевают языковой барьер и формируют навыки межкультурного общения», — рассказала Ракова.

Каждый кружок — «лаборатория идей», где дети могут показать свои таланты.

Так, в Московском дворце пионеров открыли направление «Современные нейросетевые технологии» и кружок «Основы космической инженерии и дистанционного зондирования Земли». В центре детского творчества «Свиблово» у ребят появилась возможность создать программируемого робота, присоединиться к занятиям в кружке «Юный моряк» и «Юный морской пехотинец». Любители циркового искусства могут посетить мастерскую Юрия Серебренникова в Доме детского творчества на Таганке. В центре дополнительного образования «Виктория» ребята, желающие связать жизнь с медиа, смогут погрузиться в журналистику. В свою очередь, клуб путешественников «На Сумском» подготовил 108 занятий на основе виртуальных путешествий.

