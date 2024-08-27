Анастасия Ракова рассказала о подготовке профессионалов киноиндустрии в Москве

По её словам, популяризация отечественной киноиндустрии начинается в Москве ещё со школы, и привела в пример киноколледж № 40 «Московская международная киношкола», который уже более 20 лет обучает востребованных в индустрии специалистов.

Она отметила, что образовательное учреждение окончили почти две тысячи студентов, в числе которых такие известные деятели искусства, как Иван и Елизавета Янковские, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Анна Савранская и Олег Савостюк.

«Студенты киноколледжа осваивают сразу четыре профессии по направлениям «режиссура», «операторское мастерство», «звукорежиссура» и «монтаж», что значительно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда», - указала Ракова.

Заммэра добавила, что многие из обучающихся начинают работать ещё во время учебы, благодаря чему обеспечивают себе гарантированное трудоустройство после окончания колледжа.

Ранее Ракова заявила, что москвичи и гости столицы могут познакомиться с профессиями будущего в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».