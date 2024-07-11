Анастасия Ракова отметила достижения столичной службы онкопсихологов за год
Специалисты Московской службы онкопсихологов совместно с врачами помогают пациентам на пути к исцелению, служба работает в восьми городских центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, за время реализации проекта специалисты провели почти 10 тысяч консультаций с пациентами и их близкими. Ракова отметила, что увеличилось количество повторных консультаций.
Заммэра также рассказала, что в центрах амбулаторной онкологической помощи начался пилотный проект по специализированному обучению медицинского персонала. Новый курс будет включать методики и техники самопомощи при стрессе, а также инструменты для восстановления на начальных стадиях выгорания.
Кроме того, Ракова добавила, что большим спросом пользуется группа поддержки «Равный равному». За время проекта было проведено порядка 150 групп.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru