Анастасия Ракова назвала самые востребованные профессии в Москве
В центре «Профессии будущего» назвали самые популярные рабочие направления в Москве, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Больше всего вакансий в столице доступно в сферах финансов, промышленности, торговли, строительства, транспорта, а также в ИТ-секторе. Так, в сферах торговли и финансов доступно свыше 140 тысяч вакансий. В промышленном секторе доступно более 56 тысяч актуальных вакансий.
Более 43 тысяч вакансий представлено в строительной отрасли, свыше 53 тысяч вакансий - в сфере информационных технологий. Сфера транспорта и логистики также насчитывает более 56 тысяч предложений для соискателей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат экс-супруга Алсу заявил о новом иске
- Куценко прокомментировал ситуацию с убитой женщиной, найденной в его машине
- Число убитых жителей в Русском Поречном увеличилось до девяти
- Ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы в Санкт-Петербурге
- Хинштейн возмутился отдыхом в Индии курской чиновницы Мусьял
- Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open
- СМИ: В «Запорожце» Гоши Куценко нашли убитую женщину
- Инженера в Сочи приговорили к пяти с половиной годам за фейки о российской армии
- Новый роман Коэльо впервые представят на русском языке 21 января
- Потери ВСУ в Курской области превысили 53 330 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru