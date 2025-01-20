Анастасия Ракова назвала самые востребованные профессии в Москве

В центре «Профессии будущего» назвали самые популярные рабочие направления в Москве, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Больше всего вакансий в столице доступно в сферах финансов, промышленности, торговли, строительства, транспорта, а также в ИТ-секторе. Так, в сферах торговли и финансов доступно свыше 140 тысяч вакансий. В промышленном секторе доступно более 56 тысяч актуальных вакансий.

Более 43 тысяч вакансий представлено в строительной отрасли, свыше 53 тысяч вакансий - в сфере информационных технологий. Сфера транспорта и логистики также насчитывает более 56 тысяч предложений для соискателей.

