Анастасия Ракова анонсировала старт школьного этапа Всероссийской олимпиады в Москве
Школьный этап Всероссийской олимпиады начнется в Москве 12 сентября и продлится до 24 октября, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, принять участие в олимпиаде могут все желающие ученики 4-11 классов.
В 2023 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие свыше 470 тысяч человек. За последние пять лет число участников олимпиады выросло почти на 20%.
Всероссийская олимпиада состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть установленный порог баллов. Победители и призеры финального этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию
- СМИ: Рэпер Лигалайз задолжал налоговой 404 тысячи рублей
- Захарова: Россия снова фиксирует нарушения границы западными журналистами
- Молодые россияне стали чаще брать кредиты
- В Латвии запретят использование русского языка в банкоматах
- В Госдуме назвали учения «Океан-2024» новой формулу мира России
- Мощный процессор и «визуальный интеллект»: Названы преимущества iPhone 16
- Патриарх Кирилл предупредил о надвигающемся Апокалипсисе
- ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море буровую установку «Крым-2»
- Ревва заявил о кончине КВН после смерти Маслякова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru