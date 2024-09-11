Анастасия Ракова анонсировала старт школьного этапа Всероссийской олимпиады в Москве

Школьный этап Всероссийской олимпиады начнется в Москве 12 сентября и продлится до 24 октября, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, принять участие в олимпиаде могут все желающие ученики 4-11 классов.

В 2023 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие свыше 470 тысяч человек. За последние пять лет число участников олимпиады выросло почти на 20%.



Всероссийская олимпиада состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть установленный порог баллов. Победители и призеры финального этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.

