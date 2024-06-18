Амфитеатр, сцены и ротонда: какие площадки можно бесплатно арендовать в ЦАО

Городские площадки для проведения мероприятий доступны в центре столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Москвичи могут бесплатно арендовать сцену, ротонду, амфитеатр или даже баскетбольное поле.

Так, для организации мероприятия доступен парк «Горка» неподалеку от станций метро «Лубянка» и «Китай-город». Здесь расположены многоместный амфитеатр с каменной кладкой площадью свыше 80 квадратных метров, который вмещает до 30 человек. Площадка подойдет для мастер-классов, лекций, интеллектуальных игр, выступлений артистов. Также в парке есть ротонда — строение с куполом и колоннами, самая высокая точка «Горки» и его главное архитектурное украшение. У ротонды расположены удобные скамейки, где могут устроиться до 10 человек. Место подходит для организации творческих встреч, мастер-классов, интеллектуальных игр. Кроме того, в парке «Горка» можно расположиться на газонах. До 30 человек одновременно могут посетить здесь пленэры, занятия йогой или медитацией, уличный фитнес.

Также горожане могут забронировать баскетбольную площадку с искусственным полем и спортснарядами площадью более 450 кв. м и вместимостью до 30 посетителей. Место открыто с апреля по ноябрь и подходит для тренировок или турниров. Для организации мероприятия доступен сквер Девичьего Поля недалеко от Садового кольца. На площадке расположена сцена с искусственным освещением, у которой могут находиться более 100 человек одновременно, подходящая для мастер-классов, литературных чтений, концертов. Кроме того, в сквере можно арендовать спортивную зону в 100 «квадратов» с оборудованием для тренировок, ее вместимость — до 30 посетителей.

Кроме того, для бронирования в центре Москвы доступны и большие площадки. В частности, на Никитском бульваре можно арендовать территорию площадью 3 тысячи кв. м с вайфаем, техническими помещениями и городской парковкой для пленэров, мастер-классов, ярмарок, художественных выставок. На площадке запрещены громкие звуки, и она подойдет для выступлений без звукового сопровождения, например, с актерами или мимами.

Громкие концерты можно проводить в Парке Горького на сцене в форме полумесяца у народной обсерватории. Также площадка сгодится для уроков живописи, литературных чтений и лекций, ее могут посетить до 30 человек. Кроме того, проведение мероприятий на сцене доступно в Таганском парке. Площадка в 30 «квадратов» подойдет для музыкальных, танцевальных, театральных и цирковых выступлений либо мастер-классов, кинопоказов, чтений, йоги, кроссфита.

