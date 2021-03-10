«Яндекс» запустил сервис для оплаты Yandex Pay

«Яндекс» запустил сервис для онлайн-оплаты Yandex Pay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для использования сервиса необходимо привязать банковскую карту к аккаунту на «Яндексе». Yandex Pay работает с картами платежных систем Visa, Mastercard, «Мир», обслуживаемыми любыми банками.

Как отмечают в компании, новый сервис позволяет безопасно совершать покупки онлайн, поскольку данные всех пользователей хранятся в зашифрованном виде. Кроме того, к Yandex Pay можно привязать несколько карт и выбирать, с какой из них будут списаны средства.

По словам руководителя сервиса Александра Головина, пользователям ранее были доступны технологии «Яндекса» для онлайн-оплаты.

«Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи»,— заявил Головин.

Ряд известных брендов уже начали использование Yandex Pay: кнопка сервиса появилась, в том числе, на сайтах Lamoda и Brandshop.

В дальнейшем Yandex Pay станет доступен не только в большинстве популярных браузеров, но и в мобильных приложениях, а также офлайн.

