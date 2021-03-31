«Яндекс» изменил свой логотип

Интернет-холдинг «Яндекс» впервые за почти 13 лет изменил логотип, сообщает РИА Новости.

В заявлении компании говорится, что новый знак - буква Я в красном круге, а также новый шрифт, являются частью «новой айдентики «Яндекса».

Дизайн-директор Геннадий Лохтин отметил, что новая айдентика не только отражает суть современного «Яндекса», но и напоминает об общих технологиях сервисов. По его словам, она «одинаково хорошо выглядит как на экране смартфона, так и на пакете с продуктами из «Лавки».

«Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов», - отметили в «Яндексе».

Ранее компания «Яндекс» сообщила о факте внутренней утечки данных, сообщает RT. Интернет-холдинг уточнил, что 4887 почтовых ящиков пользователей были скомпрометированы по вине одного из трёх системных администраторов.