Власти посоветовали бизнесу скорректировать план госзакупок
Руководитель отдела образовательных программ АО «ЕЭТП» рассказала, что распространение коронавирусной инфекции может сказаться на планировании госзакупок.
Власти столицы рекомендовали городским заказчикам рассмотреть возможность актуализировать план-график закупок на ближайший год. Такое решение продиктовано последствиями распространения коронавирусной инфекции в Москве.
В столице принят ряд ограничительных мер, которые должны помочь справиться с пандемией. Сегодня большинство жителей Москвы переведены на удаленный режим работы. В таком формате действуют образовательные организации, многие бюджетные учреждения города. Все это, по словам представителей властей столицы, приводит к пересмотру потребностей ряда государственных организаций.
В первую очередь, это относится к заказчикам, которые организуют закупки по питанию в школьных учреждениях или по поставке товаров первый необходимости. Таким образом, новые сложившиеся обстоятельства требуют актуализации плана-графика закупок на текущий год.
Каким заказчикам и по каким предметам придется столкнуться с изменениями в первую очередь, рассказала руководитель отдела образовательных программ АО «ЕЭТП» (РОСЭЛТОРГ) Джамиля Созаева.
«План графика закупки необходимо будет синхронизировать всем заказчикам, прежде всего государственным и муниципальным заказчикам, тем, кто расходует средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Во-первых, многие организации переходят на удаленный формат работы, объем потребностей в оборотных активах падает. Во-вторых, будет образовываться экономия. Многие закупки были перенесены, экономию тоже нужно распределять. И в-третьих, региональная и муниципальная нормативная правовая база, которая предписывает заказчикам в этих условиях переориентировать свои расходы, пересмотреть приоритеты расходов. Отказаться от дорогостоящих и не важных на данный момент закупок, например, мебели, транспортных средств в пользу товаров жизнеобеспечения - питания, например, медикаменты, горюче-смазочные материалы», - уточнила она.
Власти столицы предупреждают, что в случае пересмотра планов-графиков заказчикам необходимо сохранять разумный подход к сдвигу сроков запланированных процедур. Город продолжит обеспечивать все необходимые потребности в полном объеме. В то же время бизнес должен получать простые и понятные алгоритмы о том, как вести себя при исполнении обязательств по контрактам в условиях пандемии.
Сегодня инструментом, который помогает закрывать оперативные потребности заказчиков, выступает интернет-ресурс Портал поставщиков. Джамиля Созаева добавила, что, исходя из режима работы выходного дня, многие заказчики неизбежно столкнутся с потребностью пересмотра своих графиков закупки.
Вместе с тем, по ее словам, все операторы электронных торгов должны работать в полноценном режиме, технически проблем быть не должно. Она заверила, что в плане программно-аппаратного сообщения все информационные площадки работают нормально.
Ежедневно на Портале поставщиков заключается от ста до тысячи контрактов. Кроме того, функционал интернет-ресурса позволяет закрывать потребности всего за несколько часов. Например, инструмент котировочных сессий позволяет совершить закупку малого объема всего за три, шесть и 24 часа.
Напомним, что в Москве создан Оперативный штаб для защиты городской экономики в связи с распространением коронавируса. Создал штаб мэр Москвы Сергей Собянин, а возглавил - заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Задачей нового штаба стал мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности.
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