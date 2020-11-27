ЮниКредит Банк расширил границы кэшбэка по карте PRIME
Пакет премиальных услуг PRIME ЮниКредит Банка дает клиентам новые возможности. В категории повышенного кэшбэка теперь включены авто и транспорт, одежда и обувь, красота и здоровье. Помимо этого, повышенный кэшбэк можно по-прежнему получать за рестораны, кафе и развлечения, включая онлайн подписки на видео, медиа, игровой и музыкальный контент.
Размер кэшбэка зависит от общей суммы покупок:
10% при общей сумме от 100 тысяч рублей, 5% при сумме до 100 тысяч рублей. На все остальные покупки начисляется 1%.
Повышенный кэшбэк автоматически начисляется на ту категорию, в которой было больше всего трат за предыдущий месяц. Когда покупки в этой категории превысили 25% от общей суммы трат, на сумму превышения начисляется 1%. Максимальная сумма повышенного кэшбэка — 30 тысяч рублей. Чтобы получать кэшбэк, нужно тратить от 10 тысяч рублей в месяц.
Держателям карт Prime Visa Signature ЮниКредит Банка остается доступным и второй способ получения кэшбэка — мили. За покупки по карте начисляется до 13% в зависимости от потраченной суммы. При оплате рублевой картой за рубежом разница между курсом банка и курсом ЦБ вернется также в виде миль. Выбор программы вознаграждения можно менять раз в месяц.
Другое улучшение для держателей Prime Visa Signature связано с сервисом Wheely. До 31 марта 2021 года воспользоваться им можно для поездок не только в аэропорт, но и по городу. Максимальная стоимость поездки — 2,5 тысяч рублей. В год доступно 24 поездки, по две в месяц. Чтобы пользоваться сервисом, нужно оплачивать покупки картой и поддерживать средства на счетах и в инвестиционно-страховых программах.
Пакет PRIME предоставляется бесплатно при выполнении условий по покупкам и балансам в банке. В ином случае взимается ежемесячная комиссия. С 1 ноября она составляет 5 тысяч рублей.
Подробные условия – на unicredit.ru и по телефону 8 800 700 83 03.
PRIME – пакет премиальных услуг ПРАЙМ.
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