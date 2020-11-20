ЮниКредит Банк отменил комиссию за обслуживание АвтоКарты Visa

ЮниКредит Банк улучшил условия по дебетовой АвтоКарте Visa. Теперь для оформивших карту до конца года, обслуживание будет бесплатным навсегда. Кроме того, в ряде городов получить ее можно не только в офисе банка, но и бесплатной доставкой. Курьер привезет карту и документы, клиентам никуда ходить не понадобится.

Перечень городов, в которых доступна доставка, регулярно пополняется, уточнить ее наличие в конкретном городе можно по телефону или на сайте банка.

АвтоКарта предназначена для тех, кто активно перемещается по городу. С помощью нее можно получать повышенный кэшбэк за расходы на АЗС, такси, парковки, каршеринг, общественный транспорт и платные дороги — 10% при общих тратах от 50 тысяч рублей, 5% — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. За все остальные покупки начисляется 1%.

«Можно с уверенностью сказать, что АвтоКарта — наша лучшая дебетовая карта для тех, кто активно пользуется личным и общественным транспортом. Жители городов тратят существенные суммы на АЗС и транспорт, поэтому с АвтоКартой они получают кэшбэк, который действительно заметен», - отметил член правления ЮниКредит Банка Михаил Повалий.

Еще один бонус при оформлении АвтоКарты Visa до конца года — шанс выиграть 100 тысяч рублей. Новый победитель определяется каждую неделю, для участия нужно просто оплатить любую покупку от 1000 рублей*.

