ЮниКредит Банк отменил комиссию за обслуживание АвтоКарты Visa
ЮниКредит Банк улучшил условия по дебетовой АвтоКарте Visa. Теперь для оформивших карту до конца года, обслуживание будет бесплатным навсегда. Кроме того, в ряде городов получить ее можно не только в офисе банка, но и бесплатной доставкой. Курьер привезет карту и документы, клиентам никуда ходить не понадобится.
Перечень городов, в которых доступна доставка, регулярно пополняется, уточнить ее наличие в конкретном городе можно по телефону или на сайте банка.
АвтоКарта предназначена для тех, кто активно перемещается по городу. С помощью нее можно получать повышенный кэшбэк за расходы на АЗС, такси, парковки, каршеринг, общественный транспорт и платные дороги — 10% при общих тратах от 50 тысяч рублей, 5% — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. За все остальные покупки начисляется 1%.
«Можно с уверенностью сказать, что АвтоКарта — наша лучшая дебетовая карта для тех, кто активно пользуется личным и общественным транспортом. Жители городов тратят существенные суммы на АЗС и транспорт, поэтому с АвтоКартой они получают кэшбэк, который действительно заметен», - отметил член правления ЮниКредит Банка Михаил Повалий.
Еще один бонус при оформлении АвтоКарты Visa до конца года — шанс выиграть 100 тысяч рублей. Новый победитель определяется каждую неделю, для участия нужно просто оплатить любую покупку от 1000 рублей*.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Вице-премьер РФ назвал число сокращений в правительстве
- Россияне перестали делать заготовки на зиму
- СМИ: Правительство ликвидирует два федеральных агентства
- В Сеуле объявили о третьей волне коронавируса
- В ОП предложили выплатить ветеранам по 10 тысяч рублей к Новому году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru