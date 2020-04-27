«Технополис Москва» запустил для резидентов «Антивирусное предложение»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустила для своих резидентов единую онлайн-платформу «Антивирусное предложение», на которой будут представлены их продукция и услуги, разработанные в период пандемии.

Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, в условиях ограничений из-за коронавируса крайне важно получать информационную поддержку по налогам, а также по кооперации и продвижению своих товаров и услуг.

«На единой онлайн-платформе собраны продукция и услуги компаний, работающих в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Это позволит предприятиям сфокусироваться на производственных процессах, выстраивать их с учетом всех имеющихся в «Технополисе» возможностей. Данные о продукции и услугах компаний на онлайн-платформе будут постоянно обновляться», - сказал Прохоров.

Он выразил уверенность, что такая онлайн-платформа будет «очень удобна» и для заказчиков, которым будет проще найти подрядчика или поставщика.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев отметил, что для столичных предпринимателей оказалось важным не только сохранить существующий бизнес, но и воспользоваться возможностью заявить о себе, перепрофилировав существующее производство или создав новое.

«Новая реальность бросила вызов высокотехнологичным компаниям. Они достойно отвечают на него, оказывая неоценимую помощь городу. Сегодня компании, работающие в ОЭЗ «Технополис Москва», производят медицинское оборудование и расходные материалы к нему, системы распределения медицинских газов и очищения биологически опасных стоков, резиденты оснащают машины скорой помощи и печатают на 3D-принтерах уникальные элементы устройств для больниц. Их агрегация позволит компаниям найти новые рынки сбыта и оценить возможности кооперации внутри экономической зоны», - подчеркнул Дёгтев.

Все предложения представлены на сайте «Антивирусное предложение». В форме обратной связи можно рассказать о своих продуктах, которые помогут городу остановить распространение коронавирусной инфекции.

