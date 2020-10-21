Спрос на элитные загородные коттеджи увеличился в 4 раза

По данным статистики департамента продаж ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»), в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе за период январь-сентябрь текущего года рост количества завершенных сделок составил 300% в сравнении с полным 2019 годом.

«В этом году в силу различных обстоятельств наш загородный проект на Рублево-Успенском шоссе стал абсолютным лидером спроса. Городские жители иначе взглянули на идею о покупке дома с собственным просторным участком. Многие осознали, насколько привлекательна жизнь вне ограничений мегаполиса», – рассказала Екатерина Батынкова, директор департамента продаж.

При принятии положительного решения о покупке дома именно в поселке «Березки River Village» ключевыми факторами для покупателей становятся: высокая степень готовности объекта, просторная собственная территория 60 га и продуманная единая архитектурная концепция. Поселок полностью построен, здесь возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. м по 18 уникальным проектам, на выбор представлены участки от 20 до 50 соток, открыты собственный детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School.

Коттеджный поселок премиум-класса «Березки» расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Территория поселка - 60 га, более четверти которой занимают общественные пространства.

В отличие от большинства поселков Рублево-Успенского шоссе, КП «Березки River Village» обладает внушительной благоустроенной территорией, на которой для комфорта жителей обустроены многочисленные общественные зоны для досуга. Это прогулочные дорожки вдоль набережной реки Медвенки протяженностью более 2 км, причалы, мостики и пандусы, скамейки из природных материалов, собственный амфитеатр – все это окружено деревьями и цветниками.

Для детей на территории поселка установлены комплексы качелей, горок, паутинок и карусель, батуты и парк приключений «Четыре сезона». На территории поселка размещены беговые и велосипедные дорожки, теннисные корты, многофункциональные зоны для активных игр с мячом, трибуны для зрителей, оборудование для настольного тенниса, блок с тренажерами. Для четвероногих членов семей благоустроены площадки для выгула и активных ежедневных игр. План по развитию «Березок» также включает в себя открытие мультифункционального ледового комплекса.

