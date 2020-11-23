S&P подтвердило рейтинг «Ингосстраха» на уровне «ВВВ-»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг «Ингосстраха» на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.
Агентство ожидает, что «Ингосстрах» будет поддерживать высокие показатели капитализации в 2020-2021 годах и сохранит сильные позиции на российском рынке страхования. Аналитики считают, что этого удастся добиться благодаря высоким показателям инвестиционной деятельности и отсутствию дивидендных выплат.
Кроме того, «Ингосстрах» имеет адекватные механизмы контроля рисков, которые соответствуют размерам его кредитного портфеля и готовности к принятию рисков, добавили в рейтинговом агентстве.
По мнению аналитиков S&P Global Ratings, «Ингосстрах» располагает значительными запасами ликвидности благодаря большому объему инвестиционных активов в сравнении с обязательствами компании. Согласно оценке агентства, коэффициент ликвидности российской компании находится выше показателей многих конкурентов.
В отчете рейтингового агентства уточняется, что рейтинги «Ингосстраха» сейчас находятся на уровне суверенного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте. При этом страховая компания успешно проходит стресс-тест, моделирующий дефолт по суверенным обязательствам, благодаря наличию значительных запасов регуляторного капитала и ликвидности. Таким образом, перспективы повышения рейтингов компании не ограничиваются уровнем суверенных кредитных рейтингов России.
Впервые Standard & Poor`s Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и финансовой устойчивости «Ингосстраху» в 2004 году. Помимо рейтинга этого агентства, страховая компания также имеет максимальный рейтинг надежности ruAAA RAEX (Эксперт РА), который ежегодно присваивается страховщику, начиная с 2002 года. Кроме того, Международное рейтинговое агентство A.M. Best присвоило СПАО «Ингосстрах» рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B++» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «bbb», прогноз «Стабильный».
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