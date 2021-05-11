Собянин присвоил статус промкомплекса заводу плавленых сыров «Карат»
Заводу плавленых сыров «Карат» присвоен статус промышленного комплекса и предоставлено право на налоговые льготы. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
В результате ставка налога на прибыль, которую предприятие перечисляет в бюджет столицы, будет снижена с 17% до 12,5%. Соответствующее распоряжение правительства Москвы подписал мэр города Сергей Собянин.
Завод «Карат» был основан в Москве в 1934 году. В 1960 году предприятие разработало рецептуру популярного плавленого сырка «Дружба», которая за 60 лет кардинально не менялась. Этот продукт производят из твердого сыра, свежего творога, сливочного масла и свежих сливок. «Карат» входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России и составляет конкуренцию иностранным брендам Hochland и President.
За год предприятие выпускает порядка 20 тысяч тонн готовой продукции. В основном (94,5%) она поставляется в российские регионы. На московский рынок поступает 4,4%. Остальная часть экспортируется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
На заводе трудится 639 человек. Средняя зарплата на предприятии составляет 74 тысячи рублей. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 57 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- Черчесов объявил расширенный состав сборной России на чемпионат Европы
- Госдума денонсировала соглашение о налогах с Нидерландами
- Зеленский назвал вопрос боеспособности ВСУ приоритетом государственной политики
- Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей
- «Трусость или непрофессионализм». Ивангай вновь обвиняет Дудя
- Истребитель Су-30 не допустил нарушения границы России тремя французскими самолётами
- ЕСПЧ удовлетворил иск «Новой газеты» против России
- Власти Татарстана заявляют, что нападавший на школу был один
- Шойгу призвал не допускать в армию употреблявших наркотики граждан
- Жириновский предложил запретить СМИ освещать стрельбу в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru