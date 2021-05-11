Собянин присвоил статус промкомплекса заводу плавленых сыров «Карат»

Завод «Карат» был основан в Москве в 1934 году. В 1960 году предприятие разработало рецептуру популярного плавленого сырка «Дружба», которая за 60 лет кардинально не менялась. Этот продукт производят из твердого сыра, свежего творога, сливочного масла и свежих сливок. «Карат» входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России и составляет конкуренцию иностранным брендам Hochland и President.

За год предприятие выпускает порядка 20 тысяч тонн готовой продукции. В основном (94,5%) она поставляется в российские регионы. На московский рынок поступает 4,4%. Остальная часть экспортируется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

На заводе трудится 639 человек. Средняя зарплата на предприятии составляет 74 тысячи рублей. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 57 миллионов рублей.

