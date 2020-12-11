«Швабе» обсудил актуальные вопросы здравоохранения на всероссийском съезде

В рамках XII Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности замгендиректора холдинга «Швабе» ГК «Ростех» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин рассказал о мерах, принятых в РФ для развития медпромышленности, говорится в пресс-релизе холдинга.

В частности, меры поддержки и изменения нормативной базы в условиях пандемии позволили быстро наладить производство приборов и средств защиты.

Под эгидой Минпромторга и при участии холдинга создан консорциум «Медицинская техника», который призван увеличить долю российской медтехники на российском рынке.

Для продвижения российского оборудования на мировые рынки представитель «Швабе» призвал гармонизировать стандарты и открывать аккредитационные центры по европейским и американским стандартам.

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