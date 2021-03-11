«Швабе» начал сотрудничество с российско-китайским парком инноваций

Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»), входящий в Холдинг «Швабе» (является частью ГК Ростех), и крупный парк инноваций «Шелковый путь» заключили соглашение о долгосрочном партнерстве.

Сотрудничество предполагает, в частности, создание инжинирингового центра для отбора перспективных проектов с опорой на партнерские вузы России и Китая из числа ведущих, размещение на лабораторных и производственных мощностях НИИ «Полюс» инициированных парком инноваций «Шелковый путь» проектов, а также содействие трансферу технологий в интересах развития промышленного потенциала наших стран.ъ