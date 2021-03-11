«Швабе» начал сотрудничество с российско-китайским парком инноваций

Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»), входящий в Холдинг «Швабе» (является частью ГК Ростех), и крупный парк инноваций «Шелковый путь» заключили соглашение о долгосрочном партнерстве.

Сотрудничество предполагает, в частности, создание инжинирингового центра для отбора перспективных проектов с опорой на партнерские вузы России и Китая из числа ведущих, размещение на лабораторных и производственных мощностях НИИ «Полюс» инициированных парком инноваций «Шелковый путь» проектов, а также содействие трансферу технологий в интересах развития промышленного потенциала наших стран.ъ

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Со стороны «Швабе» соглашение подписал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. С китайской стороны на мероприятии присутствовали глава представительства Российско-Китайского парка инноваций «Шелковый путь» г-жа Хань Чжун и замглавы представительства Сергей Троянов.

Соглашение было подписано в здании российского представительства Парка при участии начальника управления информационно-издательской деятельности Института Дальнего Востока РАН Олега Вавилова.

Российско-Китайский парк инноваций «Шелковый путь» создан в 2014 году и является ключевой платформой для продвижения и развития российских высокотехнологичных компаний и инновационных проектов в провинции Шэньси.

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ФОТО: пресс-служба холдинга Швабе
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