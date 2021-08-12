«Шереметьево» покупает контрольный пакет туроператора «Библио-Глобус»
Международный аэропорт «Шереметьево» собрался купить контрольный пакет акций туристической компании «Библио-Глобус». Директор по связям с общественностью аэропорта заявила «Интерфаксу» о подписании соглашения о намерениях купить 75% в ООО «Туроператор БГ» - ключевом юридическом лице «Библио-Глобуса».
Стороны уже начали составлять обращение в Федеральную антимонопольную службу для одобрения сделки. Завершить процесс планируется до конца сентября текущего года. При этом финансовые условия официально не раскрываются.
В группе «Шереметьево» покупку 2/3 «Туроператора БГ» назвали значительным шагом «в достижении стратегических целей за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока». Кроме того, сделка даст возможность оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, приведёт к росту эффективности производственной и коммерческой деятельности группы.
Стратегический партнёр «Библио-Глобуса» в сфере авиаперевозок - авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». С весны прошлого года «Россия» базируется в «Шереметьеве».
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