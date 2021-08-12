Сборы «Ингосстраха» выросли на 18% в первой половине 2021 года

Сборы Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» за первые шесть месяцев текущего года составили 65,5 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Так, по операциям прямого страхования получено 60,5 млрд рублей (+20%), по входящему перестрахованию получено 5 млрд рублей (соответствует прошлогоднему показателю).

Всего за первое полугодие «Ингосстрах» выплатил 28,9 млрд рублей, что на 17% больше, чем за тот же период 2020 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 27 млрд рублей (+13%), по входящему перестрахованию — 1,9 млрд рублей, что в 2,6 раза больше объёма прошлого года.

Инвестиционный доход СПАО «Ингосстрах» за первую половину 2021 года составил 4,4 млрд рублей (+20%). Прибыль после налогообложения компании за тот же период - 4,5 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин, за аналогичный период 2020 года этот показатель оказался предсказуемо выше.

«Это было обусловлено эффектом пандемии, оказавшим влияние как на снижение убыточности, так и на уровень расходов, от которого зависит общая динамика. В настоящий момент происходит восстановление показателей до привычного уровня, что позволяет строить позитивные прогнозы относительно финансовых результатов в следующем отчетном периоде», - пояснил глава компании.

Первое место на рынке занимает страхование средств транспорта от ущерба, хищения или угона (каско). «Ингосстрах» продолжает показывать рост в данном сегменте. По итогам первых шести месяцев 2021 года собрано 16,7 млрд рублей (+ 26,3%). Сборы на рынке ОСАГО увеличились на 13,7% - до 13,3 млрд рублей. Рост также отмечен в сегменте корпоративного страхования без учета перестрахования - 18,2 млрд рублей (+19% ) и страхования имущества граждан - до 2 млрд рублей (+18,3%).

По словам генерального директора «Ингосстраха», компания продолжает активно развивать каждое направления бизнеса, в том числе с помощью современных онлайн-сервисов и удобных для клиентов экспресс-продуктов.

Объем активов СПАО «Ингосстрах» составил 214,5 млрд рублей (+8% к показателю на конец 2020 года). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 97,4 млрд рублей (+9%). Собственный капитал - 91,2 млрд рублей (+4%).



